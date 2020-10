GdS – Inter: “Guaio pesante”

Dopo la conferma della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, per Antonio Conte ecco un’altra spiacevole notizia in vista dell’importantissimo derby contro il Milan, in programma sabato 17 ottobre. “Guaio pesante” titola l’edizione della rosea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Milan Skriniar nella giornata di ieri è risultato positivo al Covid-19 dopo il primo test effettuato con la sua Nazionale. Per questo motivo, lo slovacco sarà costretto ad osservare la quarantena, in attesa dell’esito del secondo tampone.

Nel caso in cui quest’ultimo dovesse confermare l’esito positivo, ecco che Skriniar si troverà obbligato a stare lontano da Milano per diversi giorni, con il rischio concreto di saltare il prossimo match contro i rossoneri.