GdS – “L’Europa ritrova il Milan. Nessuno invincibile come Pioli”

Una delle certezze da quando è finito il lockdown è che il Milan è inarrestabile. I rossoneri di Pioli, infatti sono primi da soli in classifica dopo quattro giornate con dei numeri decisamente buoni. C’è da dire che, già nelle ultime 12 giornate dello scorso campionato (quelle giocate in estate a porte chiuse) si era visto un Milan diversissimo da quello del 2019: 35 gol in 12 partite, quasi tre a partita.

In questo senso Gazzetta dello Sport riporta che “L’Europa ha ritrovato il Milan”: i rossoneri hanno cominciato a giocare ed ora non si fermano. Dal pareggio titubante contro il Rio Ave alla vittoria di giovedì contro il Celtic i rossoneri hanno trovato la giusta chiave per affrontare anche l’Europa League. Tutti questi dati fanno ben sperare a Milanello, dove l’obiettivo del Milan è chiaro: in un modo o nell’altro, l’anno prossimo dovrà essere Champions League.