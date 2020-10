GdS – Maldini già al lavoro per il rinnovo di Ibrahimovic

Se qualcuno aveva dei dubbi sulla tenuta fisica di Zlatan Ibrahimovic, a 39 anni e dopo il periodo di quarantena causa Codiv-19, il gigante svedese ha impiegato i primi 16 minuti del derby per spazzarli via, con una doppietta decisiva al rientro in campo.

L’attaccante ha mostrato, ancora una volta, un’immensa classe ed un’ottima condizione fisica, che avrebbero già convinto, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera a studiare un piano per arrivare ad un accordo con Mino Raiola per il prolungamento di un anno del contratto del suo assistito.

Maldini e Pioli infatti, faticano ad immaginare un Milan senza Zlatan Ibrahimovic, vera guida dei rossoneri, che da quando è arrivato lo svedese hanno inanellato una serie eccezionale di risultati che ha consentito la qualificazione in Europa League ed il primato in classifica, seppur momentaneo, dopo quattro giornate.