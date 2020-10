Gds – Milan da urlo, in un anno Pioli ha stravolto tutto

Un anno fa, in questo giorno, nasceva il Milan di Pioli. Un giorno speciale per l’allenatore rossonero, perché oggi, il tecnico emiliano compie anche gli anni.

Un anno di Pioli, un anno in cui il Milan ha cambiato faccia. Nelle ultime 25 partite ha ottenuto 65 punti, nessuno ha fatto meglio e come riporta La Gazzetta dello Sport. Pioli ci tiene a ricordare questo dato ai suoi giocatori, non per presunzione ma per consapevolezza. Allora il mister ha deciso di appendere al muro dello spogliatoio di Milanello questa speciale classifica.

Ma oltre alla classifica dei punti conquistati, il tecnico mette davanti agli occhi altre classifiche che riguardano diverse statistiche, per far capire ai propri giocatori ciò che funziona e ciò che non funziona. E in molte di queste classifiche il Milan domina.

Pioli infine ci tiene a sottolineare che l’inizio del cambiamento è arrivato con i rinforzi di gennaio e non solo dopo il lockdown. Fondamentali gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers.

Il Milan vuole continuare a fare bene anche in Europa ed è per questo che l’Europa League quest’anno diventa un obiettivo concreto del club.