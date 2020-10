Gds – Milan, l’Europa League vale un tesoro

La trasferta in Portogallo, contro il Rio Ave, sarà fondamentale per il futuro di questa squadra. Sarà fondamentale sia sul piano del prestigio, sia sul piano finanziario.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di superamento del preliminare di Europa League, con l’approdo ai gironi, il Milan porterebbe nelle proprie casse 15 milioni. Una tale cifra, in questo momento sarebbe fondamentale per il mercato.

Ma oltre a risanare le casse della società, il Milan ritroverebbe l’Europa. Europa che manca dal 2018, troppo tempo per una squadra come il Milan, squadra che in altri tempi, non solo partecipava alle competizioni europee ma era in grado di dominarle.

Quindi, oltre ai 15 milioni, c’è molto altro. Questa partita è un bivio e il Milan è chiamato ad imboccare la strada per l’Europa, per compiere un ulteriore passo, in questo processo di crescita iniziato con Stefano Pioli. Non sarà facile, viste le numerose assenze, ma questo gruppo ha dimostrato maturità e può, anzi, deve superare anche questo ostacolo.