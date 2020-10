GdS – Pioli a caccia della prima vittoria nel derby, sarà un Milan all’attacco

Il Milan va a caccia del ventesimo risultato utile consecutivo e potrebbe farlo proprio nel derby, in cui manca la vittoria da molto tempo ormai. Pioli però tra Lazio, Milan e Inter non ha mai trionfato in una stracittadina.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero impronterà la partita sulla fase offensiva, purtroppo il covid ha decimato la retroguardia rossonera, quindi resta l’unica scelta. Per farlo si affiderà a Calhanoglu dietro a Ibrahimovic e probabilmente Castillejo. Sull’altra fascia ci sarà Saelemaekers in coppia con Theo Hernandez.

Tanti giovani in panchina che potrebbero essere utili a partita in corso: Brahim Diaz, Rafa Leao e Jens Petter Hauge.