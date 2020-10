GdS – Pioli è da fuga scudetto! Una squadra è in scia

Pioli ha dato un’identità precisa ai rossoneri, che adesso, secondo in GdS, sono in fuga scudetto. Un’altra squadra però è in scia.

GdS – PIOLI DA FUGA SCUDETTO, L’INTER INSEGUE: MILANO ORIZZONTE SCUDETTO

I rossoneri, guidati proprio da un ex nerazzurro sono in un momento di forma strepitosa, con 23 risultati utili consecutivi, un’identità chiara e un gioco semplice, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Ultima sconfitta l’8 marzo a San Siro contro il Genoa, poco prima del lockdown. Poi una lunga striscia divittorie o pareggi e la percezione netta della riuscita di un’architettura tecnico-tattica“.

Il merito del tecnico rossonero è quello di aver creato un gruppo solido, forte, basato su un perfetto mix di esperienza (Ibra su tutti) e giovani, e anche San Siro, a tal proposito, ha giocato un ruolo importante:

“San Siro, senza distinzione di tifoserie tra Milan e Inter, è spietato, dal loggione partono fischi o mormorii a ogni passaggio sbagliato e queste sono cose che frenano i ragazzi. Noi vorremmo di nuovo gli stadi pieni, ma l’atmosfera asettica potrebbe aver tranquillizzato i più emotivi“.

Per la rosa e soprattutto per l’attuale rendimento, il Milan, nonostante non se ne parli in quest’ottica, può ambire allo scudetto. Occhio però ai nerazzurri: la squadra di Conte è a 3 punti dalla cima, ma gli infortuni costringono l’ex CT della nazionale a prendere decisioni d’emergenza.

Allo stesso modo, il Milan deve prestare la giusta attenzione per la gara contro l’Udinese:

“Il Milan capolista gioca domani all’ora di pranzo contro un’Udinese che

ha perso 4 partite su 5. Sarà un buon test per capire se è arrivato o no il momento del fisiologico calo di tensione“.