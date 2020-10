GdS – Pioli pensa a Maldini contro il Rio Ave, Colombo in vantaggio

La notizia della positività al Covid di Ibrahimovic di una settimana fa sembrava aver lasciato il Milan in pessime acque ma, nelle ultime partite, i rossoneri non hanno dato segni di cedimento. Se a Crotone è stato provato Rebic punta, contro il Bodø/Glimt, Colombo è stato promosso a pieni voti, prenotandosi come vice di Ibra.

Per questo motivo, il diciottenne italiano è favorito nella gara contro il Rio Ave, tuttavia Pioli sta valutando se sorprendere tutti con Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha infatti impressionato il tecnico rossonero in allenamento, mettendo così in dubbio le sue scelte tecnico-tattiche. Comunque vada, le scelte di Pioli cadranno su uno dei due giovanissimi talenti, coerentemente con la nuova tendenza del Milan a puntare sui giovani (seguendo il modello Atalanta).