GdS – Rinnovi: il Milan deve alzare l’offerta per tenere i suoi top players

Con le partenze di Suso, Paquetà e Biglia, il monte ingaggi del Milan si è abbassato di 25 milioni di Euro. Grazie a questo sollievo economico, il Milan può concentrarsi sui rinnovi di diversi giocatori tra cui due dei suoi top player: Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Come dice Gazzetta dello Sport, attualmente il più pagato dei rossoneri è Zlatan Ibrahimovic (7 milioni a stagione), che prende un milione in più di Donnarumma. In caso di rinnovo, sarà il numero 99 del Milan a prendere più di Ibra, in quanto le richieste del su entourage sono parecchio alte.

Anche Calhanoglu ha alte richieste, tanto che pare abbia chiesto alla dirigenza di raddoppiare l’ingaggio. Dall’altro lato del monte ingaggi, ci sono i giovani Maldini e Colombo, fermi a 300 mila euro netti a stagione.