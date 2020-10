Alessio Romagnoli sarà titolare contro l’Inter. Il difensore ha recuperato pienamente dal problema al polpaccio che ne aveva rallentato l’inserimento in gruppo in questo inizio di stagione, tenendolo fuori per le prime partite.

La Gazzetta dello Sport rivela che il test decisivo era la partita di ieri contro la Primavera che ha visto il centrale brillante come al solito. Sicuramente sarà in campo nel derby e il suo recupero è un’ottima notizia per i rossoneri.