GdS – Salgono i contagiati, ma il derby non è in discussione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica una pagina alla situazione “positivi” negli spogliatoi di Milan e Inter.

Nella fila rossonera, il giovane Matteo Gabbia è risultato positivo ieri al tampone effettuato in Islanda nel ritiro con la Nazionale Under-21; lui e il compagno di reparto Duarte sono ora (dopo la guarigione di Zlatan Ibrahimović) i due contagiati fra i milanisti.

Sull’altra sponda del Naviglio, la situazione è più complicata. Già in settimana erano state certificate le positività Milan Skriniar e di Alessandro Bastoni, a cui si sono sommate quelle di Radja Nainggolan e di Roberto Gagliardini, e, da ieri, quella di Ionut Radu, per un totale di 5 contagiati.

Nonostante siano ben 7 i positivi nelle squadre meneghine, il derby sembra non essere in discussione, come sottolinea la rosea. Infatti, dalla Lega filtra ottimismo: se le squadre seguiranno pedissequamente i regolamenti e il protocollo (quarantena, test rapidi, isolamento, ecc…), l’Ats non potrà che autorizzare lo svolgimento della partita.