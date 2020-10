Gds – Sfida gigante: Ibra e Lukaku verso il derby

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi scrive dell’atteso scontro tra giganti, che vedremo nel derby di Milano nella quarta giornata: Ibra contro Lukaku.

Ai tempi di Manchester i due sono stati compagni di squadra. Lo svedese ha guidato la punta nerazzurra e secondo un aneddoto, raccontato da Ibrahimovic, lo avrebbe sfidato «ti do 50 sterline per ogni

stop riuscito…» avrebbe detto al giovane compagno. Scommessa che però non è mai iniziata.

Lukaku, 191 cm e 93 kg di muscoli. Ibrahimovic, 195 cm per 95 kg di tecnica. I due attaccanti viaggiano alla stessa media gol, per entrambi 0,6 reti a partita. Sono i peggiori incubi per i difensori della Serie A,

Lukaku oggi guiderà la sua nazionale a Londra, contro l’Inghilterra, paese che non ha realmente creduto in lui. In vista del derby, c’è un minimo di preoccupazione per la difesa decimata dal Covid ma i tifosi possono dormire sogni sereni fin quando a guidare il proprio attacco c’è il gigante nerazzurro.

Ibrahimovic, oggi riprende a tutti gli effetti gli allenamenti, dopo aver sconfitto il Coronavirus. Il suo Milan senza di lui ha sorpreso, ha mostrato maturità e voglia di vincere ma ora che lo svedese è tornato, i suoi compagni sono pronti a ridargli le chiavi della squadra.