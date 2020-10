GdS – Spazio e gol per tutti nel Milan di Pioli

Un Milan che vince e convince, con il 3-1 rifilato al Celtic nella notte di Europa League, coi rossoneri che salgono a ventuno risultati utili consecutivi.

“È vero, tutti si sentono parte integrante del gruppo e stiamo bene insieme: c’è disponibilità e voglia di sacrificio. Era importante dimostrare di non essere una squadra normale, che magari si accontenta dopo una grande vittoria. Noi abbiamo vinto il derby e approcciato bene questa: così dobbiamo fare. Arriveranno anche momenti difficili: ma per la coesione che c’è credo sapremo superarli. Poi vedremo che succederà: ci sono 3-4 squadre più forti ma i pronostici non scendono in campo“.

Con queste parole Pioli commenta il suo Milan, definito dalla Gazzetta dello Sport una squadra “democratica” in cui tutti hanno lo spazio per dimostrare il loro valore e aiutare la causa.