GdS – Un solo allenamento di gruppo per preparare il derby

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrà il gruppo al completo, esclusi i positivi al Covid-19, soltanto nella giornata di venerdì, giorno di vigilia del derby contro il Milan. Tutto ciò ovviamente a causa della sosta per le nazionali che non ha consentito al tecnico salentino di preparare il big match nel migliore dei modi.

Inoltre, nella giornata di giovedì, i sudamericani e tutti i nazionali che faranno ritorno a Milano verranno sottoposti al tampone, incluso Alessandro Bastoni, che qualora dovesse risultare negativo potrebbe avere il via libera per prendere parte al match, in ogni caso solo per la panchina, date le condizioni non ottimali.