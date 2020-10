GdS – Vieri: “Ibra unico, a Pioli serviva solo del tempo”

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Christian Vieri ha parlato a tutto tondo del prossimo derby tra Inter e Milan. Ecco le sue parole: “Sarà strano vedere un derby a porte chiuse, a me non è mai capitato, piano piano e nel modo giusto si può tornare alla normalità, anche se il Covid e la salute vanno rispettati“.

Tra i diversi temi trattati, anche quelli di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: “Ibrahimovic è l’esperienza che non ha eguali e racchiude tutto: tecnica, visione, gol e assist, alza il livello di qualità di tutti. A Pioli invece serviva solo tempo, ha fatto davvero un ottimo lavoro“.