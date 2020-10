GdS – Zambrotta: “Derby? Il divario tra Inter e Milan si è ridotto”

L’ex esterno rossonero Gianluca Zambrotta, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo derby tra Inter e Milan: “Sicuramente sarà triste, per chiunque ami il calcio, vedere un derby a porte chiuse, ma penso che questo possa essere un vantaggio per il Milan, perché con l’Inter in casa il pubblico sarebbe stato soprattutto nerazzurro“.

Prosegue ancora l’ex campione del mondo: “L’Inter ha segnato 10 gol in 3 partite, sarà un bel test per la difesa del Milan. Siamo solo all’inizio e tre partite sono poche per dare dei giudizi, ma credo che il gap tra le due squadre si sia ridotto, ricordando che il Milan non perde da 19 partite consecutive ed in campionato non ha ancora preso gol“.