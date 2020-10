Un altro ex fuoriclasse rossonero ha parlato del derby di stasera. Ricardo Kakà, intervistato da Globoesporte, non ha avuto dubbi sull’ esito del match: “2-1 per il Milan”. Oltre al pronostico, ha raccontato un aneddoto sulle tante serate di vigilia derby: “Ci concentravamo a Milanello. La sera c’era il biliardo e Dida giocava con Serginho. Noi assistevamo infastidendo con il tifo per uno o per l’altro. Restavamo lì per ore a divertirci e a chiacchierare.”