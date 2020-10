I Nazionali: Krunic e Kessiè in gol, delusione Tatarusanu con la Romania

Tanti rossoneri impegnati in campo internazionale in questa serata. Detto della doppietta di Brahim Diaz con l’U21 spagnola, ecco com’è andata agli altri giocatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali. Protagonisti nell’amichevole Belgio-Costa d’Avorio Saelemaekers, all’esordio con i “Diavoli Rossi”, e Kessiè, autore del gol su rigore che ha fissato il risultato finale sull’1-1. Solo panchina per Hauge nella sconfitta per 1-2 ai supplementari della sua Norvegia contro la Serbia, passivo che costa agli scandinavi la mancata qualificazione alla finale play-off per l’accesso ad Euro 2021. Un obiettivo che sfuma anche per la Romania di Tatarusanu, sconfitta 2-1 in Islanda. Serata amara per Rade Krunic, il cui gol non basta per evitare l’eliminazione della sua Bosnia, che esce ai rigori contro l’Irlanda del Nord.