I derby di Ibra, tanti gol ma poche vittorie in maglia Milan

Questo sabato, alle 18, andrà in scena il derby della Madonnina. Quella tra Inter e Milan non è mai una sfida come le altre e per giocatori e tifosi ha un’importanza che va oltre ai meri tre punti che mette in palio. Tra i vari giocatori che scenderanno in campo, uno in particolare conosce molto bene questo confronto. Si parla ovviamente di Zlatan Ibrahimovic.

Per l’attaccante trentanovenne questa sarà l’undicesima stracittadina milanese, la sesta complessiva con il Diavolo, anche se solo la seconda del nuovo ciclo in rossonere. Il tabellino personale di Ibra nel derby è invidiabile: sette reti segnate, due in maglia Inter e cinque in maglia Milan (a segno anche nell’ultimo giocato a inizio 2020) e tre assist.

Il bilancio delle vittorie dello svedese resta però sempre a favore dei nerazzurri: quattro successi e una sola sconfitta da interista, due vittorie e tre ko da milanista. Emerge da questo una curiosità interessante: con Ibra in campo il derby non si è mai concluso in pareggio.

Vedremo tra pochi giorni se cambierà questa costante o se Milano si tingerà di rossonero o di nerazzurro.