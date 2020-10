Il derby di Romagnoli: contro l’Inter festeggerà le 200 presenze in Serie A

Nemmeno il tempo di tornare, che per Alessio Romagnoli c’è già aria di record. Il capitano rossonero non calca il campo dal 21 luglio scorso quando, in occasione di Sassuolo-Milan, dovette chiedere il cambio per un problema al polpaccio destro. A distanza di tre mesi il capitano rossonero è pronto a tornare al centro della difesa milanista e sembra aver messo nel mirino la stracittadina milanese.

Il derby contro l’Inter sarà una partita, come di tradizione, molto importante per l’ambiente Milan e più in generale per tutto il capoluogo lombardo, ma quella di sabato 17 ottobre sarà anche la presenza numero 200 del venticinquenne di Anzio. Romagnoli spera di poter festeggiare al meglio questo importante traguardo anche se le sue condizioni atletiche rappresentano ancora un grande interrogativo e l’attacco nerazzurro, la coppia Lukaku-Lautaro su tutti, non renderà di certo la vita facile alla retroguardia del Diavolo.