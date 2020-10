Il Mattino – Prof. Galli: “Organizzare competizioni per blocchi e calciatori in bolla. Nazionali? Scelta pessima”

Il Professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ ospedale Sacco di Milano, intervistato dal quotidiano Il Mattino, ha rilasciato un’ intervista sulla gestione del mondo del calcio in questa emergenza sanitaria e sull’ opportunità di far partire i calciatori con le proprie nazionali: “Restringere i contatti sarebbe stato fondamentale in questa fase: non voglio fare un monito a Fifa e Uefa, ma il rischio è più alto. Ronaldo positivo al Covid-19 è la conferma che quest’idea di far disputare queste gare delle nazionali, in un momento del genere della diffusione del virus, è stata pessima”.

Ha aggiunto: “Si deve chiedere più esplicitamente ai calciatori anche di restar chiusi in bolla per un periodo. Sarebbe stato più opportuno organizzare le competizioni per blocchi, uno legato alle competizioni domestiche, uno per le nazionali e uno per le coppe europee. Quest’idea di portare altri contatti ai calciatori con le nazionali, resterà, ancora per diverso tempo, un elemento di rischio assolutamente da evitare”.