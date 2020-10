Il Milan guarda avanti, a gennaio nuova offerta per Milenkovic

Il calciomercato è appena terminato, ma il Milan guarda già al futuro. La società si concentrerà adesso sui rinnovi, Donnarumma e Calhanoglu su tutti, e a preparare al meglio la sessione invernale di mercato.

Come riportato da Sportmediaset infatti, Maldini e soci, dopo il mancato acquisto di un difensore centrale, sarebbero pronti ad un nuovo affondo a gennaio per Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 attualmente in forza alla Fiorentina.

Il Milan ha già sondato il terreno per questo giocatore durante la sessione appena conclusa. Quest’inverno potrebbe arrivare la zampata decisiva della società di via Aldo Rossi per strappare il promettente difensore ai Viola. Il ragazzo ha infatti già espresso il suo scetticismo verso un eventuale rinnovo con i toscani.