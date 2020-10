Il Milan lavora al rinnovo di Donnarumma: ecco le cifre

Dopo la prova negativa di Tatarusanu contro la Roma, i tifosi rossoneri spingono per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il Corriere della Sera riporta importanti novità su questo fronte.

LA STRATEGIA DI MASSARA E MALDINI

Trattare con Mino Raiola non è mai facile. L’agente del portiere ha un obiettivo chiaro: portare l’ingaggio del suo assistito a 10 milioni annui. Attualmente l’ingaggio di Donnarumma è di circa 6 milioni. Massara e Maldini hanno un bel grattacapo da risolvere: da una parte non vogliono privarsi del loro numero 99, dall’altra sanno che queste cifre sono quasi impossibili da pareggiare. Soprattutto per un portiere, soprattutto dopo la crisi generato dal Covid-19.

Per questo, i due dirigenti stanno preparando una bozza di contatto partendo dai 6 milioni attuali più vari tipi di bonus. La speranza di Maldini e Massara è che il portiere italiano faccia appello alla sua passione rossonera: Donnarumma ha sempre dimostrato attaccamento ai colori del Milan e il suo sogno è quello di poter giocare la Champions League con la squadra che tifava da bambino.