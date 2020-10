Il Milan pensa a Majer della Dinamo Zagabria

Il Milan mette gli occhi sul nuovo Luka Modric, come lo definiscono in patria, si tratta di Lovro Majer un mancino naturale dotato di ottima tecnica e bravissimo nello stretto.

Il 22enne di Zagabria è uno dei talenti più importanti del calcio croato, calciatore moderno che sa essere decisivo anche in termini di assist, gol e recupero palloni.

Diversi club europei lo stanno visionando e il giocatore, in scadenza di contratto nel 2023, è pronto ad una sfida in un campionato più competitivo. Gli osservatori del Milan, guarderanno quindi con grande attenzione il match di Europa League tra Dinamo Zagabria e Feyenoord coi riflettori puntati su Majer, il giovane a cui è stata data in mano un’eredità pesante.