Il Milan pensa ancora a Thauvin

Al Milan torna di moda il nome di Florian Thauvin. Maldini e Massara hanno parlato con l’agente dell’esterno francese nella scorsa settimana e c’è la volontà di proseguire con la trattativa.

Florian Thauvin è sempre piaciuto a Frederic Massara che ha tentato di portarlo anche alla Roma negli scorsi anni. Il classe 1993 ha un contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora trovato l’intesa col Marsiglia per il rinnovo. Il Milan cerca di trovare un accordo col giocatore per prelevarlo a parametro zero alla scadenza del contratto o pagando un indennizzo al Marsiglia per averlo già a Gennaio.