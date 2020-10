Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, positivo e asintomatico al Covid-19, tra domani e dopodomani si sottoporrà ad un nuovo tampone. Secondo il Corriere dello Sport, qualora del giocatore dell’Inter risultasse negativo al tampone, Antonio Conte potrebbe decidere di portarlo in panchina per il derby in programma sabato 17 ottobre alle 18.00.