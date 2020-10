Come riporta Daniele Longo, nel corso di questo pomeriggio l’agente di Diego Laxalt ha sostenuto un incontro con la dirigenza a Casa Milan per parlare di mercato. L’uruguagio non rientra nei piani di Pioli e vorrebbe giocarsi le sue carte altrove.

Sul terzino sinistro ci sarebbe un interessamento da parte di Betis Siviglia e Sporting Lisbona. Nel caso in cui la trattativa si concretizzasse, il Milan dovrebbe trovare il suo sostituto, essendo l’unico ricambio attuale a Theo Hernandez.