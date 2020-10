Kessie a Sky: “Nello spogliatoio siamo una famiglia, la gestione di Pioli ha cambiato il Milan”

Il centrocampista del Milan Franck Kessie, intervistato da Sky Sport dopo la trasferta vittoriosa di Glasgow, ha dichiarato: “Per me è uguale giocare con Bennacer, Krunic o Tonali, bisogna dare il massimo. Giocare con Ibra aiuta tanto tutti noi, è un campione che dà una mano a tutti, speriamo possa giocare tante partite. Non ci possono essere solo momenti buoni, ora ci siamo ripresi e nello spogliatoio siamo una famiglia, si lavora tanto e bene. Dopo il lockdown abbiamo fatto un mese senza giocare e abbiamo recuperato, siamo andati subito forte, ci aiutiamo e corriamo l’uno per l’altro: siamo una famiglia, siamo tutti importanti e l’allenatore sa gestire il gruppo, questo ha cambiato il Milan. Quest’anno voglio fare più gol dell’anno scorso, anche se non batto i rigori fa niente perché c’è un campione che li batte”