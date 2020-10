Kessié: “Mai pensato di andare via, mi sento un veterano”

Franck Kessié ha ormai la stoffa del leader in casa Milan. Ai microfoni di BBC News Africa il centrocampista ha rilasciato un’intervista in cui ha avuto parole di elogio per la squadra e la società:

Mi sento un veterano del gruppo ma ho solo 23 anni, devo però dare l’esempio ai giovani. La maglia del Milan è un onore e una grande responsabilità. L’amore dei tifosi è fondamentale per me: ci ha permesso di vincere contro l’Inter perché ci hanno accompagnato dall’hotel fino allo stadio. Non ho mai pensato di lasciare il Milan e per me questa maglia è una seconda pelle, un grande orgoglio.