L’ Equipe – Thauvin: “Oggi sono qui, domani chissà”. Futuro rossonero?

Florian Thauvin, giocatore dell’OM e della nazionale francese, ha rilasciato una intervista a L’Équipe parlando in maniera molto evasiva del suo futuro.

Ecco le sue parole:

“Non ho parlato del mio rinnovo con l’OM. Sia che resti qui, sia che io vada all’estero a giocare, devo valutare entrambe le opzioni”. E poi ancora: “Se ricevo una grande offerta? Non sai mai come va. Sono qui oggi. Domani non si sa mai. Il club può dirmi: “fai le valigie”. L’ho già sperimentato. Ascolterò sempre tutto.”

L’attaccante è al centro dell’attenzione di diversi club italiani (Roma, Atalanta e Napoli), ma, secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan sarebbe in vantaggio per aggiudicarselo.

Thauvin è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e rischia di liberarsi a parametro zero. Nel caso in cui il club di via Aldo Rossi avesse fretta di rinforzare il proprio reparto offensivo, il francese potrebbe partire per 15 milioni di euro nella finestra di mercato invernale.