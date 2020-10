La Repubblica (ed. Firenze) – Milenkovic e Pezzella sempre in orbita Milan

Come riporta La Repubblica, edizione di Firenze, in prima pagina, Milenkovic e Pezzella sarebbero intenzionati a non rinnovare. Entrambi obiettivi del Milan nell’ ultima sessione di mercato conclusasi lunedi scorso, potrebbero ritornare nomi caldi per la sessione di gennaio. Già il DS viola Daniele Pradè ha dichiarato che qualora non dovessero rinnovare, sarebbero stati messi sul mercato visto che il loro contratto va in scadenza a giugno 2022. L’ intenzione dei due calciatori è di non rinnovare e per questo che secondo l’ edizione fiorentina de La Repubblica, sarebbe proprio il Milan una candidata importante per l’ acquisizione di uno dei due calciatori già a gennaio.