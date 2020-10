La Russa: “Con ottomila persone suddivise per ogni anello si rispetterebbe il distanziamento”

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato della Repubblica, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della presenza dei tifosi allo stadio, in particolare in vista del derby. Ecco le sue parole:

“Se possono esserci mille tifosi e sono tutti in un settore, perché non possono stare altri mille da un’altra parte e così via? Con le regole attuali, con ottomila persone suddivise per ogni anello si rispetterebbe il distanziamento. Otto lati dello stadio con mille persone per parte garantirebbero comunque le misure di sicurezza”.