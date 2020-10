Le probabili formazioni di Udinese-Milan: torna Chalanoglu

Dopo la vittoria infrasettimanale in Europa League, il Milan torna a pensare al campionato. La prossima avversaria sarà l’Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina

Donnarumma ancora out, torna Theo Hernandez

Dopo il turnover in Europa League tornano dal primo minuto Chalanoglu, Kessie e Theo Hernandez. Alle spalle di Ibra sulla sinistra ci sarà Leao mentre sulla corsia opposta confermato Saelemaekers. Bennacer dirigerà il centrocampo, mentre davanti a Tatarusanu dovrebbero agire Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l’Udinese è in cerca di riscatto. Verso il recupero di Musso in porta, tornerà la difesa a tre composta da Samir, De Maio e Becao. Tanti dubbi ancora a centrocampo con Walace che non dovrebbe giocare, sulla fascia destra confermato Larsen. In attacco la coppia Okaka-Lasagna con l’ex Deulofeu pronto a subentrare

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2) : Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

MILAN (4-2-3-1) : Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.