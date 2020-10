LIVE SM – La conferenza stampa di Stefano Pioli e Rade Krunić

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioMilan, siamo pronti a seguire insieme la conferenza stampa di mister Pioli e Rade Krunić, alla vigilia del match d’Europa League Milan-Sparta Praga. Ecco le parole di Krunic:

Sulla fiducia di Maldini: “Sono molto contento delle sue parole e di tutta la società, anche il mister ha detto che conta su di me. L’anno scorso ho avuto tanti infortuni, ma la società crede che io possa dare ancora tanto”.

Sulla posizione da trequartista: “Sicuramente mi piace anche questo ruolo perché ci ho giocato anche ad Empoli. Il mio ruolo preferito è mezz’ala, ma con questo modulo riesco a fare bene anche come trequartista o mediano, anche se ho caratteristiche diverse dai miei compagni. Tutti i ruoli mi vanno bene, io sono qua per la squadra e per il Milan”.

Sull’importanza di Pioli per lui: “Il mister chiede sempre il massimo, io sono un professionista, do sempre il massimo e penso che anche il mister abbia fiducia in me. Il suo arrivo per me è stato importante ed è stato importante anche il suo rinnovo, l’importante è dare il massimo e che la squadra giochi bene”.

Sullo Sparta Praga: “Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non abbiamo analizzato ancora bene, ma lo faremo tra oggi e domani. Non conosciamo così bene le squadre europee contro cui giochiamo in Europa League. In Serie A ci conosciamo tutti, più o meno. Questa è una differenza. Speriamo di vincere domani e partire subito bene in questo girone con 6 punti”.

Se ti piace questo nuovo ruolo affidato da Pioli: “Mi piace, perchè sono più vicino al gol, come ho fatto vedere anche a Glasgow. Non è la mia miglior caratteristica, ma posso dare qualcosa anche in quella posizione. Riesco a giocare sia trequarti, sia mediano. Dipende dall’approccio della partita e da cosa ci sia bisogno di fare”.

Le parole di Stefano Pioli:

