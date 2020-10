LIVE SM – Milan, gli avversari saranno Celtic, Sparta Praga e Lille

13:40: Sorteggi terminati. L’urna non sorride ai rossoneri, che pescano gli scozzesi del Celtic, lo Sparta Praga e il Lille. I calendari usciranno in un secondo momento.

13:40: Sivasspor con Villareal e Qarabag, Wolfsberger con CSKA, Dinamo e Feyenoord, Slovan Liberec nel gruppo L con Gent, Stella Rossa e Hoffenheim.

13:39: Rijeka nel gruppo F con Napoli, Real Sociedad.

13:38: Zorya Luhansk nel gruppo G con Braga, Leiceester e Aek.

13:37: Nizza con Bayer, Slavia, il Lech Poznan con Benfica, Standard Liegi e rangers.

13:36: Dundalk con Arsenal, Rapid Vienna e Molde

13:36: CSKA Sofia nel gruppo A con Roma, Young Boys e Cluj

13:34: Granada nel gruppo E con PSV e PAOK, Lask nel gruppo K con Tottenham e Ludogorets, Hoffenheim nel gruppo L con Gent e Stella Rossa.

13:34: Lask Linz con Tottenham e Ludogorets.

13:34: Az Alkmaar con Napoli e Real Sociedad.

13:33: Maccabi Tel Aviv nel gruppo I con Villarreal, Qarabag.

13:33: Rangers nel gruppo D.

13:32: Hapoel Beer Sheva nel gruppo C con Leverkusen e Slavia Praga.

13:32: Aek Atene nel gruppo G con Braga e Leicester.

13:31: Molde nel girone B con Arsenal e Rapid Vienna.

13:31: Cluj nel gruppo A con Roma e Young Boys.

13:30: Prime due fasce sorteggiate, adesso andiamo con la terza dove sono presenti i ragazzi.

13:30: Stella Rossa con il Gent.

13:29: Dinamo Zagabria con il CSKA Mosca.

13:29: Real Sociedad nel gruppo F col Napoli.

13.28: Ludogorets nel gruppo J col Tottenham.

13:27: Slavia Praga nel gruppo H col Celtic.

13:27: Leicester nel gruppo G col Braga.

13:27: Paok Salonicco nel gruppo E col PSV.

13:27: Standard Liegi nel gruppo D col Benfica.

13:26: Slavia Praga nel gruppo C con il Leverkusen.

13:26: Rapid Vienna nel gruppo B con l’Arsenal.

13:26: Young Boys nel gruppo A con la Roma.

13:25: Gent sorteggiato nel gruppo L.

13:24: CSKA Mosca sorteggiato nel gruppo K.

13:24: Tottenham sorteggiato nel gruppo J.

13:23: Villarreal sorteggiato nel gruppo I.

13:23: Celtic sorteggiato nel gruppo H.

13:23: Sporting Braga sorteggiato nel gruppo G.

13:22: Napoli sorteggiato nel gruppo F.

13:22: PSV Eindhoven sorteggiato nel gruppo E.

13:20: Benfica sorteggiato nel gruppo D.

13:20: Bayer Leverkusen sorteggiato nel gruppo C.

13:20: Arsenal sorteggiato nel gruppo B.

13:20: Roma sorteggiata per prima nel girone A.

13:13: l’ex Napoli Ciro Ferrara presente al sorteggio in quanto vincitore della Coppa Uefa nel 1989.

13:10: Iniziata la cerimonia, l’interista Romelu Lukaku premiato come miglior giocatore della passata edizione del torneo.

Buongiorno cari lettori di SpazioMilan, siamo in attesa dei sorteggi di Europa League che cominceranno alle 13 in diretta da Nyon, seguiremo insieme la cerimonia che svelerà le avversarie del Milan nella fase a gironi. Il biglietto per i gruppi è stato strappato in maniera alquanto sensazionale dopo una serie infinita di rigori contro il Rio Ave, e grazie alla parata decisiva di Donnarumma i rossoneri si ritrovano oggi tra le 48 palline dell’urna di Nyon. Il Diavolo partirà in terza fascia, da scongiurare i pericoli Arsenal, Tottenham, Leverkusen e Villarreal in prima fascia, Leicester e Real Sociedad in seconda, Lille in quarta.