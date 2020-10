I casi di Covid-19 all’interno della Nazionale Under 21 hanno obbligato la FIGC ad una decisione straordinaria. Nella gara contro l’Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei, scenderà in campo l’Under 20, a cui si aggregheranno quattro Under 21, tra cui Sandro Tonali. L’Uefa ha già dato il via libera a questa opzione, confermando anche la presenza, oltre a Tonali, di Patrick Cutrone, Riccardo Sottil e Samuele Ricci.