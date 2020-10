Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni pre derby:

“E’ stata una settimana difficile, sia per il Covid che per i tanti giocatori convocati. Non bisogna cercare alibi, la squadra che va in campo oggi può e deve onorare questa maglia. Le difficoltà dal punto di vista motivazionale ci sono, il pubblico trascina le due squadre, ma i giocatori sono maturi”