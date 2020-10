Massara: “Se ci sarà bisogno rinforzeremo la squadra”

Federic Massara, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Milan-Sparta Praga. Queste le sue dichiarazioni:

Sul turnover: “Ci sono alcune rotazioni oggi per avere forze fresche, vogliamo andare avanti, è una gara molto difficile, lo Sparta è primo nel suo campionato, ci vorrà il miglior Milan per continuare questa striscia positiva”.

Sul rinnovo d iGigio Donnarumma: “E’ un discorso attuale, lo stiamo affrontando col suo agente, ne stiamo parlando da parecchio tempo, c’è la volontà di prolungare e farlo senza fretta ma con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere”.

Sul mercato di gennaio: “Il difensore centrale poteva essere un’emergenza nel mercato concluso, vedremo nei prossimi mesi, recupereremo Gabbia e auspicabilmente Musacchio. Valuteremo se ci saranno opportunità per rinforzarci, se ci sentiremo in difficoltà in quel reparto interverremo”.

Su Tonali: “Lo vedo bene, è un ragazzo che ha bisogno di giocare con continuità. E’ entrato in una squadra con meccanismi rodati, con due centrocampisti che stanno facendo molto bene. Siamo molto sereni, esprimerà le sue qualità, siamo tranquilli sul suo interimenti. Siamo convinti che sia un giocatore molto forte”.

Sulla delusione della squadra post Roma: “Acquisire consapevolezza arriva con i risultati e la capacità di competere con chi ti è arrivato davanti. Stiamo avendo una serie di risultati notevoli, vogliamo dare continuità, vogliamo cercare di sorprendere senza porci alcun limite”.