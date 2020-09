Mercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al Milan si sarebbe proposto Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese, classe 1993, è attualmente in forza all‘Olympique Marsiglia. Mancino naturale, gioca prevalentemente come ala destra.

Il nazionale francese ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo con l’OM sembra essere difficoltoso. La crisi economica che le società stanno affrontando a causa della pandemia unita a queste difficoltà contrattuali potrebbero far scendere di molto il prezzo del giocatore. Il Milan, che stava proprio aspettando opportunità di fine mercato, sembrerebbe essere interessato a questa possibilità.

Thauvin potrebbe essere un alternativa interessante e ad un prezzo molto più controllato se non si dovesse riuscire a concludere per Federico Chiesa, che sembra sempre più vicino alla Juventus.