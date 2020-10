Nella sfida di ieri sera a Celtik Park, i dirigenti rossoneri hanno potuto osservare Kristoffer Ajer, obiettivo di mercato estivo del club di Via Aldo Rossi.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l’interesse dei rossoneri per il giocatore è ancora molto alto. Non si esclude quindi un possibile assalto a gennaio per portare finalmente il difensore norvegese alla corte di Pioli.