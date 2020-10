Davide Calabria sta vivendo un periodo d’oro con la maglia del Milan. Il terzino, fresco vincitore del derby, è senza dubbio uno tra gli uomini più in forma dei rossoneri.

A testimoniarlo è anche una particolare statistica. Come riporta Football Wonderkids, Calabria è il giocatore con più contrasti vinti in Serie A: ben 19 in 4 partite.