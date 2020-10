Milan da record: è la squadra più giovane d’Europa

Il Milan primeggia. Se in Serie A lo fa in classifica, in Europa lo fa per quanto riguarda l’età media. I rossoneri, secondo Transfermarkt.it, sono la squadra più giovane d’Europa. I ragazzi di Pioli hanno messo dietro i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e gli inglesi. Tonali, Maldini, Colombo Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Hauge, Donnarumma e Theo: sono moltissimi i giovani della rosa. Ecco la classifica stilata dal sito tedesco:

MILAN – 23,6 anni NIZZA – 23,7 anni SAINT ETIENNE – 23,8 anni REIMS – 23,9 anni MONACO – 24 anni STOCCARDA – 24,2 anni LIPSIA – 24,3 anni REAL SOCIEDAD – 24,3 anni LIONE – 24,3 anni MAINZ – 24,5 anni VALENCIA – 24,6 anni LILLE – 24,6 anni HELLAS VERONA – 24,8 anni BREST – 24,8 anni ASTON VILLA – 24,9 anni COLONIA – 25,1 anni BRIGHTON – 25,1 anni METZ – 25,1 anni CAGLIARI – 25,2 anni BORUSSIA – 25,3 anni HERTA BERLINO – 25,3 anni CELTA VIGO – 25,3 anni CHELSEA – 25,3 anni MANCHESTER UNITED – 25,3 anni NANTES – 25,4 anni