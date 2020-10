Milan, contro la Roma torna la coppia Kessie-Bennacer. E Calhanoglu...

Stasera al Meazza scenderanno in campo Milan e Roma per un match valido per la 5a giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli, in caso di vittoria, potrebbero addirittura andare in fuga a +4 sulla seconda in classifica, il Napoli.

Calhanoglu, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, è riuscito a smaltire l’infortunio e ieri si è allenato con i compagni. Stamattina verrà diramata la lista dei convocati ma c’è la sensazione che il turco possa essere presente. Se dovesse partire dalla panchina al suo posto è pronto Brahim Diaz. Ancora assente Ante Rebic, il quale oggi si sottoporrà di nuovo a un controllo. In caso di esito positivo potrà iniziare di nuovo ad allenarsi con il gruppo per rientrare tra i convocati per la sfida di giovedì contro lo Sparta Praga. Al suo posto ballottaggio tra Krunic e Leão. A centrocampo si ritrova la coppia Kessie-Bennacer, Tonali partirà dalla panchina. Spazio poi a Calabria e Saelemaekers al posto di Dalot e Castillejo.