Milan: Donnarumma tra rinnovo e voci di mercato, ecco la situazione

Tra i tanti casi aperti nella Milano rossonera, la più importante è quella riguardante i rinnovi. La situazione Calhanoglu è un punto di domanda, così come quella per Gigio Donnarumma, anche se qui il Milan ha qualche certezza in più. Ecco il punto sulla questione contrattuale del portiere classe ’99.

TANTE BIG ALLA FINESTRA, MA…

…il ragazzo ha voglia di Milan. Non c’è alcun dubbio infatti sulla volontà del giocatore, che, dopo alcuni momenti travagliati, ora è un assoluto beniamino della tifoseria. Nonostante i tanti club (Chelsea, PSG, Real Madrid) vigili sulla sua situazione contrattuale, la sensazione è che Raiola non forzerà troppo la mano e verrà incontro alla dirigenza rossonera ed al suo assistito. D’altra parte, in quel di Via Aldo Rossi ci sarà bisogno di uno sforzo economico importante (si parla di 6,5 milioni di euro l’anno) per trattenere quello che è ormai considerato l’estremo difensore giovane più forte al mondo.