CorSera – Primo crocevia della stagione con lo Sparta Praga: vietato sbagliare

Un’altra vittoria per continuare uno strepitoso ciclo positivo. Questo è l’obiettivo del Milan, che stasera affronterà lo Sparta Praga in un match valevole per i gironi di Europa League.

Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, quella di stasera è una partita crocevia del girone. Dovessero, infatti, arrivare i tre punti stasera, i rossoneri metterebbero una seria ipoteca sul passaggio del turno.

L’Europa League, come del resto confermato dallo stesso Pioli, è diventato un serio obiettivo del Milan e sarà vietato sbagliare: in palio infatti ci sono soldi, un trofeo da esporre ma soprattutto la possibilità di accedere ai gironi della prossima Champions League.