Milan-Fofana: c’è la Juve dietro il mancato arrivo del difensore

Wesley Fofana era l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan, ma l’operazione non è stata mai facile ed ora il giocatore si trova al Leicester.

Secondo quanto scrive calciomercato.com se oggi Fofana gioca in Inghilterra è anche per via di Merih Demiral. Durante l’estate infatti, il club inglese aveva offerto 35 milioni bonus compresi per il difensore turco, ma la Juve lo ha ritenuto un giocatore intoccabile ed ha subito declinato l’offerta. Da quel momento il Leicester è andato dritto su Fofana.

Il Milan non è riuscito a sferrare l’assalto finale, dopo la cessione di Paquetà, proprio a causa di questo mancato incastro che ha favorito il club inglese.