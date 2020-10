Milan, Halajie Barjie è il nuovo Corporate Communication Manager

Halajie Barjie è il nuovo Corporate Communication Manager del Milan. Ad annunciarlo è lui stesso sul suo profilo twitter:

“New adventure, new Home. Tranquilli non mi han chiamato per fare il terzino – anche se nei peggiori campi di Milano, qualcuno mi ricorda ancora. Ma l’emozione, la fame e la passione, sono di quelle che anticipano l’inizio di una sfida epica“. Con queste parole annuncia il suo nuovo rapporto lavorativo con l’ AC Milan.

Il suo è stato un percorso molto simile a Pier Donato Vercellone attuale Chief Communications Officer del club rossonero ed ex Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Sisal. Infatti Barjie arriva al Milan dopo un’esperienza come Head of PR proprio a Sisal.