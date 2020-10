Milan, Ibra c’è. Allenamento e gol, aspettando il derby

Come riporta il sito ufficiale del Milan, è stata una domenica di lavoro a Milanello. Detta così sembra il classico report di una normalissima mattinata di allenamento. Invece, dopo la positività al covid dello scorso 24 settembre, oggi è finalmente sceso in campo Zlatan Ibrahimovic. Nella partitella con la primavera a ranghi misti, Ibra ha mostrato un buon stato di forma. Per la cronaca, partitella terminata 3-1 per la prima squadra in maglia rossa. Roback ha aperto le marcature per i “blu” rimontati da una doppietta di Maldini e terzo gol, ca va sans dire, di Zlatan Ibrahimović.