Milan in pole per Draxler! Duello con il Siviglia anche per un attaccante

Il Milan sta avendo ottimi risultati sul campo ma è sempre vigile sul calciomercato. La strategia è quella di puntare alcuni calciatori con il contratto in scadenza nel giugno 2021: tra questi c’è Julian Draxler!

ANCHE TAUVIN NEL MIRINO

Come scrive Estadio Deportivo, i rossoneri vogliono il trequartista del PSG e sono in vantaggio sul Siviglia. Il duello di mercato tra Maldini e Monchi si rinnoverà anche per Florian Thauvin del Marsiglia: anche per il centrocampista del Marsiglia, l’entourage rossonero è in pole.