Milan, la lista per i gironi di Europa League. Presenti molti giovani

Il Milan, come si apprende dal sito della UEFA, ha consegnato la lista dei giocatori per i gironi di Europa League. Da sottolineare la presenza di molti giovani della Primavera inseriti in lista B insieme a Gabbia e Ganluigi Donnarumma. Anche Dalot inserito nella lista.

PORTIERI

Tatarusanu, A.Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Romagnoli, Conti, Theo Hernandez, Kalulu, Musacchio, Kjaer, Duarte.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Tonali, Calhanoglu, Hauge, Brahim Diaz, Krunic, Saelemaekers, Kessiè.

ATTACCANTI

Ibrahimovic, Rebic, Leao.

LISTA B

PORTIERI

Moleri, Paloschi, G.Donnarumma.

DIFENSORI

Gabbia, Stanga, Oddi.

CENTROCAMPISTI

Mionic, Olzer, Capone, Romano Frigerio, Brambilla.

ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Tonin.